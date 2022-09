Daniele Bossari rivela di aver avuto un tumore alla gola: “Ho fatto chemio e radio”

Si è tenuto lontano dai riflettori per un po’ e adesso, Daniele Bossari è pronto a raccontare la sua battaglia contro un tumore alla gola. Il conduttore lo ha reso noto per la prima volta sui social, dove ha rivelato di aver fatto radio e chemioterapia, sempre circondato dall’affetto dei suoi cari.

Ha scelto, per raccontare il suo percorso, una foto dei tarocchi con l’appeso: “Mi è apparso in sogno in una notte di primavera, mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta“.

Daniele Bossari: “La priorità è l’amore”

Poi ha concluso: “L’appeso” è colui che si svuota per divenire recipiente di forze luminose. Questa malattia ha rappresentato per me una potentissima forma iniziatica, obbligandomi a disintegrare il mio ego, sgretolando ogni certezza, permettendomi di revisionare la scala dei valori: quali sono le vere priorità? La prima é l’amore“. Bossari ha poi ringraziato la sua famiglia che gli è sempre stata vicina e i medici e lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato operato.