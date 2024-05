Oroscopo Branko giovedì 2 Maggio 2024: Scorpione teso

Ariete Cari Ariete, il mese di maggio non è iniziato nei migliori dei modi ma all’insegna del nervosismo che va a compromettere anche i rapporti con gli altri.

Toro Amici del Toro, se avete avuto problemi dovrete cercare di superarli e se qualcuno vi deve dare dalle risposte farà di tutto per evitare di dartele e questo potrebbe innervosirti parecchio.

Gemelli Cari Gemelli, non tutti i problemi potranno essere risolti con un colpo di bacchetta magica ma potrebbero crearsi le condizioni per emozioni positive e soprattutto per incontri piacevoli.

Cancro Carissimi Cancro, siete tra coloro che vivete in modo fisico le tensioni negative e quindi, le contrarietà degli ultimi giorni, potranno avervi causato qualche fastidio psicosomatico.

Leone Amici del Leone, in questa fase siete meno disponibili al colloquio e alle relazioni sociali e questo potrebbe causarvi piccole tensioni.

Vergine Cari Vergine, Evitate di tergiversare se dovete fare scelte importanti. In amore qualcuno potrebbe non rispettare una promessa che vi ha fatto.

Bilancia Cari Bilancia, il mese di maggio vi indurrà a liberarvi di tutto ciò che per voi ormai rappresenta il passato, per guardare al futuro con occhi nuovi.

Scorpione Amici dello Scorpione, la Luna dissonante porterà ancora delle tensioni in famiglia soprattutto nei rapporti tra genitori e figli. Cercate di essere prudenti e di moderare le parole.

Sagittario Cari Sagittario, inizia un periodo di decisioni importanti per il vostro futuro. Se avete un progetto in ballo o una situazione che vi sta a cuore, sarà meglio far valere le vostre ragioni senza riserve.

Capricorno Cari Capricorno, la giornata di oggi avrà stelle valide soprattutto per coloro che devono concludere un affare importante o che sono in ballo in una trattativa che avrà risvolti notevoli sul vostro futuro.

Acquario Cari Acquario, c’è aria di rinnovamento nella vostra vita, anche perché voi notoriamente non amate le situazioni troppo statiche perché vi rendono malinconici e privi di stimoli.