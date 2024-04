Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 16 Aprile

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 16 Aprile

Alexandra porta di corsa Shirin in ospedale, dove il dottor Niederbuhl le dice che per qualche giorno dovrà tenere gli occhi bendati, per permettere loro di guarire. Shirin, però, è disperata e teme di aver perso per sempre la vista. Leon non vuole interrompere gli allenamenti per accompagnare Josie in ospedale, così Paul le da un passaggio e fra i due sembra nascere di nuovo qualcosa. Alexandra, intanto, chiede a Drechsler di far sparire il detergente, ma lei e Markus si accorgono che ne è rimasta una tanica.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro