Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 19 Settembre

Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 19 Settembre

Robert propone a Cornelia di andarsene con lui, ma lei non se la sente. Ariane pianifica invece la sua partenza per Verona. Maximilian si arrabbia con Erik per il contratto che ha fatto firmare al fratello, mentre Gerry decide di non giocare più a golf perché i due non litighino. Hannes si occupa della digitalizzazione dell’hotel e intanto cerca di convincere subdolamente Maja che Florian non fa per lei.