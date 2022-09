Vittima di bullismo bocciata per le assenze. Il tar la fa promuovere

Bullismo. Una ragazza, aveva fatto molte assenze scolastiche per evitare di incontrare i compagni e le compagne che la bullizzavano. Ma nonostante fosse una cima, è stata bocciata. Il Tar della Sardegna, però non ha considerato giusta questa valutazione e, secondo quanto riporta Repubblica, ha annullato il provvedimento dell’istituto ammettendola alla classe successiva e ordinando un nuovo scrutinio entro 15 giorni.

Secondo i giudici “in primo luogo non è stata valutata, in ragione della particolare situazione di disagio nella quale si è venuta a trovare la ragazza, la possibilità di una deroga ad personam del limite massimo di assenze consentito e in secondo luogo lo stesso organo scolastico non si è soffermato sulla possibilità, di procedere a una valutazione di merito del livello di preparazione raggiunto dalla ragazzina che, come del resto contraddittoriamente riconosciuto dallo stesso Istituto scolastico, è ampiamente positivo e ben oltre la media necessaria alla promozione”.

Inoltre, la madre della ragazza, vittima di bullismo, fin dall’ottobre 2021 aveva cercato di parlare con i responsabili dell’Istituto per segnalare il disagio della figlia e aveva presentato loro i 300 messaggi ricevuti da parte delle compagne di scuola. Secondo la sentenza dei giudici del Tar di Sardegna “al momento della valutazione finale il Consiglio di classe disponeva anche della valutazione psicodiagnostica del distretto socio sanitario che aveva evidenziato un quadro di sensibilità della ragazza ben compatibile con i lamentati disagi conseguenti a un non agevole inserimento nella classe”.

Leggi anche: Gragnano, consegnato il Premio contro il cyberbullismo: alla cerimonia presenti i genitori di Ale

SEGUICI SU FACEBOOK: CLICCA QUI