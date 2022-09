Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre anticipazioni di Una Vita su Zon.it.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 19 Settembre

Aurelio (carlos de Austria) porta Valeria _da Rodrigo e minaccia l’uomo di ucciderla, se non gli rivela la formula. Rodrigo, temendo per la vita dell’amata, cede; la pianista viene rilasciata e, di fronte a questa dimostrazione d’amore, si sente in debito e decide che, quando sarà di nuovo libero, fuggirà con il marito. Nel frattempo, i vicini di Acacias marciano e manifestano contro i laboratori Quesada, guidati da David. Liberto propone a Hortensia di parlare ad alcuni imprenditori della sua invenzione.