Milan, si ferma Theo Hernandez: ecco quando rientra

Questa non ci voleva proprio! Theo Hernandez lascia il ritiro con la Francia a causa di un brutto infortunio all’adduttore. L’allenatore dei transalpini Didier Deschamps ha convocato al posto del terzino del Milan Lucas Digne.

Davvero un brutto colpo per i rossoneri. Stefano Pioli dovrà fare a meno del fortissimo laterale sinistro ed attende di sapere l’esito degli esami strumentali che il calciatore svolgerà una volta tornato in Italia. Dopo il brutto passo falso in campionato contro il Napoli di Spalletti, le brutte notizie per i rossoneri sembrano non essere finite. Resterà ora da capire la gravità dell’infortunio e soprattutto in che modo il tecnico rossonero riuscirà a sopperire alla mancanza di un calciatore di livello assoluto quale è il francese.

Milan, quando rientra Theo Hernandez?

Per una lesione all’adduttore di questo tipo i tempi di recupero sono molto variabili. Tendenzialmente si va dalle 2 alle 12 settimane. C’è la possibilità che, in caso di infortunio ben più grave del previsto, i rossoneri dovranno fare a meno di Theo Hernandez almeno fino alla sosta di Novembre per i Mondiali in Qatar. L’esito degli esami strumentali che il calciatore del Milan svolgerà una volta tornato in Italia daranno all’allenatore e ai tifosi le risposte che cercano. Per ora tutti stanno col fiato sospeso.