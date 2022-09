Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 28 Settembre

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Dopo essere stati protagonisti indiscussi, Franzi e Tim lasciano la Germania per vivere il loro sogno d’amore a Londra. Il centro della scena della diciasettesima stagione in onda su Rete 4 viene occupato da Maja von Thalheim e Florian Vogt. I nuovi protagonisti vivranno una storia d’amore apparentemente perfetta cercando di far trionfare i loro sentimenti tra mille peripezie.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 28 Settembre

Maja alla fine perde il lavoro per poter seguire Florian in America, ma intanto il ragazzo, per amor suo, ha rinunciato a quell’incarico. Anche Robert ha deciso di restare al Fürstenhof e Werner è al settimo cielo perché sa che può contare su di lui.