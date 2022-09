Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 28 settembre 2022

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap Rai, in onda su Rai 3 alle 20:45. Come di consueto anche stasera, 21 settembre 2022, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà.

L’attentato che ha ucciso Susanna e messo in pericolo la vita di Viola, ha cambiato la vita di tutti. La Bruni continuerà a faticare per riprendere in mano la sua vita e questo si sta riflettendo sul suo matrimonio, ora in profonda crisi. Eugenio, per salvare il loro rapporto, proporrà alla moglie di fare una piccola vacanza insieme, ma la sua reazione sarà molto fredda. Viola gelerà il Nicotera mettendolo davanti a un aut a aut difficilissimo e spaventoso. Cosa gli chiederà?

Proseguono intanto le indagini sull’avvelenamento di Marina e Roberto. La Polizia sta raccogliendo tutti gli indizi e testimonianze, comprese quelle di Fabrizio e Lara. Il comportamento strano della Martinelli metterà in allarme gli inquirenti, che cominceranno a sospettare di lei. Ma la verità sarà questa o Lara continuerà a comportarsi in maniera ambigua solo per non far scoprire la sua finta gravidanza? Intanto Filippo è a capo dei Cantieri e dovrà stringere i denti per riuscire a gestire al meglio i difficili affari dell’azienda nautica.

Tra Niko e Micaela la tensione arriverà alle stelle. I due non riescono proprio a trovare un punto di incontro e la situazione rischierà di schiacciare il povero Jimmy. Le cose non sembrano quindi destinate a risolversi a breve. I due continueranno a darsi battaglia per la custodia e la gestione del loro bambino, unica e sola vittima di questi scontri.

Intanto per rivedere tutti gli episodi su Rai Play, clicca qui.