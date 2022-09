Oroscopo Paolo Fox Giovedì 29 Settembre 2022: Capricorno indeciso

Ariete In amore dovete essere meno polemici. Meglio essere saggi e pazientare un po’ se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro, sarà possibile entro la fine del mese portare a termine un accordo! Ci sono dunque ottime possibilità di successo.

Toro Questo si mese si chiude con forti tensioni con il partner. Provate a chiarirvi, è sempre meglio fare la pace e non rimanere litigati. Sul lavoro, piccole incomprensioni all’orizzonte, soprattutto con qualche collega, ma tutto si risolverà presto.

Gemelli Con questo cielo tutto va per il meglio in amore. Avete voglia di recuperare tutto il tempo perso. Potreste approfittare del weekend in arrivo per organizzare qualcosa di romantico in compagnia del partner. Sul lavoro se rimanete calmi riuscirete a ritrovare lucidità e serenità. D’altra parte, Giove è con voi.

Cancro Con questa Luna positiva potete togliervi belle soddisfazioni, ma occhio perché in amore ci sono ancora litigi e discussioni. Sul lavoro, vi toccherà scendere a compromessi. Attenti a qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

Leone Imparate a farvi scivolare di più le cose addosso, anche se per voi non è facile, con il caratterino che vi ritrovate. Però vivreste sicuramente meglio. Sul lavoro, prima di accettare una proposta sarebbe bene riflettere un po’ di più, valutando pro e contro.

Vergine Il cielo è sorridente in amore e le prossime due giornate sono importanti. Preparatevi dunque a un weekend di passione ed erotismo in compagnia del partner. Sul lavoro, è arrivato il momento di ripartire.

Bilancia Ritrovate la passione e la voglia di conoscere nuove persone. Sul lavoro siete alla ricerca di stabilità e vi innervosite facilmente quando le cose non vanno per il verso giusto. Vorreste cambiare aria e fare carriera.

Scorpione I dubbi in amore non mancano. Cercate di circondarvi di persone che sappiano consolarvi e ascoltarvi, soprattutto quando avete bisogno di un consiglio. D’altronde voi siete sempre disponibili per gli altri. Sul lavoro, non impelagatevi in questioni più grandi di voi.

Sagittario Cercate di vedere il futuro in modo diverso, soprattutto in amore. Siete sottotono e giù di morale, perché il pessimismo vi pervade. Forse dovreste parlare con il partner e capire se c’è qualcosa che non funziona. Sul lavoro favoriti quelli che sono a contatto con il pubblico.

Capricorno Tanta indecisione in amore, forse il partner non è quello giusto? Cercate di superare i problemi che attanagliano la coppia, oppure, se non siete più convinti, lasciate perdere e voltate pagina.

Acquario Sole e Venere dalla vostra parte, potete togliervi grandi soddisfazioni. Fate chiarezza nei rapporti con il partner, e se avete da confessare qualcosa, fatelo, prendendovi le vostre responsabilità.