Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 3 Giugno

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 3 Giugno

Florian è stato infettato da un batterio mortale che attacca le funzioni vitali; non ci sono terapie possibili, gli restano poche settimane di vita. La notizia sconvolge tutti, soprattutto Erik, costretto a rivivere i momenti della “malattia” di Ariane. Christof scopre che André è partito di nuovo e se la prende con Robert, minacciando il licenziamento dello chef.