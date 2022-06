Raffaella Carrà: in vendita la casa da 420 mq

L’appartamento di Raffaella Carrà si trova nel quartiere Vigna Clara a Roma, in un comprensorio composto da quindici palazzine di lusso con piscine e campi da tennis. Lì vive ancora Gianni Boncompagni, storico compagno della showgirl. A lanciare l’appello è stato lo scrittore Jonathan Bazzi in uno status su Facebook. L’appello è stato rilanciato da Francesco Angeli, Presidente Arcigay Roma.

“Apprendiamo a mezzo stampa che la villa di Raffaella Carrà nel quartiere di Vigna Clara a Roma è in vendita – dichiara Angeli – Ci uniamo per questo all’appello dello scrittore Jonathan Bazzi affinché la casa diventi un museo dedicato alla grande artista e icona della comunità LGBT+. Noi auspichiamo e chiediamo che la villa sia acquistata dallo Stato, attraverso gli enti locali, la Regione o il Ministero dei Beni Culturali, e trasformato in un museo che possa portare avanti la memoria di Raffaella Carrà“.

L’appartamento di Raffaella Carrà si sviluppa su una superficie di 420 metri quadrati: è composto da nove camere da letto e nove bagni, più cinque vani e tre bagni della zona giorno. Nella camera padronale è stato costruito un bagno con vasca idromassaggio e sauna. L’appartamento è dotato inoltre di tre camere per gli ospiti e una palestra.