Raffaella Carrà: Madrid le dedicherà una piazza

Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà, personaggio iconico della tv italiana, da poco scomparsa. Tutta la giunta a favore, ad eccezione di Vox

Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà. ‘È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà‘ annunciano i familiari sul profilo Facebook dell’artista, scomparsa il 5 luglio a Roma. La proposta, approvata da tutti i partiti ad eccezione di Vox che ha optato per l’astensione, è stata voluta dal gruppo municipale Màs Madrid.

La dedica di Madrid a Raffaella

E’ così che la giunta di Madrid dedica a Raffaella Carrà lo spazio tra i quartieri di Chueca e Malasana, simbolo di un riconoscimento che non può non ricordare l’impegno e la dedizione dell’artista alle cause del sociale. ‘Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze‘, afferma Mas Madrid.

La dedica italiana

Molti i colleghi a richiedere un riconoscimento anche da parte dell’Italia così come le proposte per omaggiarla. Da Milly Carlucci, con la proposta alla Rai di intitolarle l’Auditorium del Foro Italico, scenario del celebre programma Carramba! Che sorpresa, a Cristiano Malgioglio che chiede, invece, di dedicarle gli studi Rai di via Teulada.