Serie A: dal 2022/23 saranno vietate le divise di colore verde

Nuovo regolamento per la Serie A. Dalla stagione 2022/23 le squadre non potranno più scendere in campo con la divisa verde

Grossi cambiamenti in Serie A. A partire dalla stagione 2022/23 sarà vietato per le squadre scendere in campo indossando le divise di colore verde. Nel regolamento di questa stagione il passaggio in questione è già stato anticipato in modo tale da permettere ai club di organizzarsi e muoversi di conseguenza.

Il motivo di tale cambio di rotta è di natura televisiva. Gli spettatori hanno mostrato non poche difficoltà nel carpire al meglio tutti i dettagli in campo quando una delle due squadre indossa una divisa di colore verde. Ovviamente il problema sta che il colore in questione crea facile confusione andandosi a perdere con lo sfondo del rettangolo di gioco, anch’esso verde.

Con le nuove disposizioni anche gli addetti ai lavori potranno godere di un maggiore contrasto tra le divise ed il rettangolo verde, ottimizzando quindi i tempi di lavoro. Quanto al resto della divisa, il colore dominante in campo sarà tendenzialmente quello della maglietta dei calciatori. I pantaloncini solitamente saranno di un colore diverso, così come i calzettoni.

