Pio e Amedeo: “Siamo favorevoli alle adozioni gay”

Ospiti al Maurizio Costanzo Show Pio e Amedeo hanno fatto chiarezza sulle parole fuorvianti usate durante il loro spettacolo serale andato in onda nei mesi scorsi. Ad animare il dibattito lo stesso Giuseppe Cruciani che ha stuzzicato il duo comico.

“Pio e Amedeo sono molto amati dalla comunità omosessuale“, ha scherzato Giuseppe Cruciani, che ha poi offerto loro un assist: “Dai, rifatevi una vostra figura davanti alle comunità gay. Siete d’accordo con le adozioni gay?”.

“Per quale motivo non dovremmo esserlo.”– Hanno replicato Pioe e Amedeo. “Ci stanno tanti bambini negli orfanotrofi. Il monologo? La politica ormai ha bisogno di strumentalizzare questo e quello. Ad un certo punto noi eravamo diventati quelli di destra. Sembra che tutti i gay stanno a sinistra e a destra non ci sta manco uno così. Conosciamo un sacco di ricchio*i che stanno a destra…“.

La chiosa di Giuseppe Cruciani dopo la risposta di Pio e Amedeo è ancora un assist per le polemiche, che apre poi il tema sul linguaggio di genere: “Ormai loro sono intellettuali di riferimento dopo le trasmissioni sul linguaggio. Hanno detto che il linguaggio non è importante, è importante l’intenzione”. Così, il dibattito si apre sul linguaggio di genere: “Arbitra, non si può sentire una parola così”. Caterina Balivo non è d’accordo, ma Barbara Palombelli invece sì, che però scivola in uno strafalcione: “Io sono giornalista, non è che Cruciani è giornalisto“.