Dopo Emigratis, Pio e Amedeo sbarcano su Canale 5 con il loro nuovo show Felicissima Sera, in onda dal prossimo 16 aprile

Il duo Pio e Amedeo approda di nuovo in Mediaset. Dopo il grande successo riscosso con Emigratis, l’incursione al Festival di Sanremo e la partecipazione ad “Amici”, i due comici pugliesi ripartono con il loro nuovo show Felicissima sera, in onda a partire dal 16 aprile. Ospiti di prima scelta, musica live e tanta comicità attendono di poter far luce su Pio e Amedeo, pronti a riscrivere un pezzo della storia del varietà italiano.

Felicissia sera sarà “una montagna russa di emozioni“, promettono i due comici, in attesa di far divertire il pubblico a casa di Canale 5. Il titolo dello spettacolo non è certo stato scelto a caso: esso rimanda ai varietà dei tempi che furono, mescolato alla comicità irriverente e “scorretta” con la quale Pio e Amedeo si contraddistinguono ormai da anni. “Una vera sfida, ma anche una sorpresa per il pubblico e un sogno che si avvera per noi, che siamo dei ‘giovani vecchi’, gli ultimi comici che hanno fatto la gavetta e non si sono formati sui social” hanno dichiarato i due artisti foggiani, in un’intervista rilasciata all’Ansa.

Gli ospiti in studio

Sul palco di Felicissima sera, Pio e Amedeo accoglieranno vari personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Durante la prima puntata, il duo riceverà in studio Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone, pronti a mettersi in gioco seguendo le regole dello show. “Quello che possiamo dire è che in 150 minuti di show la nostra unica nostra responsabilità è distrarre dalle difficoltà con le risate e le emozioni, che poi è il compito di ogni buon comico“, dichiarano. “La vera vittoria sarà riuscire a far dimenticare al pubblico ciò che accade intorno” promettono Pio e Amedeo.