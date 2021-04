Miriam Leone spegne le candeline a casa, condivisi sui social gli scatti dei festeggiamenti con l’hashtag #accussì

Miriam Leone compie 36 anni e festeggia “accussì” con i suoi followers. L’ex miss Italia ha infatti condito con l’hashtag #accussì gli scatti dei festeggiamenti per il suo compleanno. Festa casalinga, tra calici di vino al tramonto e mazzi di fiori.

Resta però impeccabile, indossando un corto e sensuale abito dorato, ed i capelli acconciati in un elegante messy bun. La modella ed attrice siciliana è stata immortalata mentre preparava la cena, ballando e mescolando il sugo. La caption più significativa tra le foto è stato un inno all’ottimismo in questo periodo estremamente difficile per tutti: “Di compleanni durante una pandemia mondiale… Italian style“, ha scritto Miriam Leone su Instagram.

Chi è

Miriam Leone è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia (2008). Protagonista, sin dai primi anni successivi alla vittoria del concorso di bellezza, di film, fiction e programmi televisivi.

Durante la sua carriera da attrice ha ottenuto i riconoscimenti quali il Nastro d’Argento, candidatura come Miglior attrice protagonista per Metti la nonna in freezer (2018), Premio Fabrique du Cinema come attrice rivelazione (2015). Mentre di recente ha ottenuto il Premio Afrodite 2021 come Migliore attrice protagonista