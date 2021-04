Il punto della situazione nel bollettino Covid di oggi: nuovi contagi, decessi, terapie intensive e ricoveri

I dati di oggi sulla condizione dell’andamento Covid, offerti dalla Protezione Civile, mostrano un leggero calo generale dei numeri. Nuovi contagi e ricoveri in calo, tutto spiegato nel bollettino di oggi 15 aprile.

I dati

Stabile il numero dei nuovi contagi, fermo ancora a a 16.974 casi, positivo, invece, il numero dei guariti, che oggi raggiunge i 21.220. In calo anche il numero dei decessi rispetto a ieri, con 380 morti accertati. I dati più rincuoranti arrivano però dal numero delle terapie intensive, ancora in calo (-73) e dalla diminuzione consistente dei ricoveri, circa -782. Un calo importante, considerato l’aumento dei test rapidi effettuati nella giornata di oggi, per un totale di 319.633 tamponi. In diminuzione il tasso di positività, ma con un leggero incremento rispetto a ieri (0,5), per un totale del 5,3%.

Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale contro il Covid 19, con un totale di somministrazioni registrate nella giornata di oggi pari a 14.047.722. L’Europa però, rimane indietro rispetto ai paesi extra europei nella corsa ai vaccini, parte in causa i rapporti diplomatici e politici relativi agli accordi sui vaccini. La Serbia, invece, si distingue nella corsa al vaccino per maggior numero di dosi somministrate, oltre le categorie a rischio, infatti, il paese starebbe procedendo alla vaccinazione della popolazione più giovane.