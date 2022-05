Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 30 Maggio

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 30 Maggio

Cornelius non parteciperà al processo di Erik e per questo motivo chiede a Maja di andare al suo posto: Hannes la accompagna. André confessa a Hildegard di avere chiesto aiuto a Tina per delle nuove ricette perché ha perso la sua creatività. Christof sospetta qualcosa e gli chiede di preparargli ogni giorno un piatto nuovo, che sia degno di un ristorante pluristellato. Lo chef entra in crisi.