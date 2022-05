Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 30 Maggio

Ramon pensa di dire ad Antonito di procurarsi una scorta, ma quando lo vede felice per il nuovo incarico, decide di aspettare a parlargli della sua preoccupazione. Genoveva seduce Marcos di modo che Natalia possa entrare in casa e accoltellarlo alle spalle. Felipe riceve un biglietto in cui Genoveva gli dice che Natalia è in pericolo. L’avvocato corre nell’appartamento e trova Bacigalupe a terra senza vita.