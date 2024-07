Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 4 Luglio

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 4 Luglio

Erik ottiene da Krüger due settimane per saldare il suo debito. Nel frattempo, un certo signor Dremel gli propone di sedurre sua moglie in cambio di centomila euro, offerta che Erik inizia seriamente a valutare. Parallelamente, Markus, sotto pressione da Eleni, confessa di aver ricattato Alexandra affinché tornasse con lui. Valentina, dopo aver rivelato al nonno di essere innamorata di Michael, dichiara di non voler permettere che un amore impossibile rovini il suo futuro. Intanto, Helene suggerisce a Shirin di fare domanda per il riconoscimento di invalidità. Gerry è d’accordo, ma Shirin ne è profondamente turbata.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro