Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 6 Settembre

Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 6 Settembre

Michael restituisce a Florian gli antibiotici e, dopo aver cominciato ad assumerli, il ragazzo si sente subito meglio. Il dottor Niederbühl, però, è molto preoccupato per le ripercussioni che questo potrebbe avere sul suo futuro.