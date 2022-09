Bullismo: Alessandro si è tolto la vita a 13 anni

Bullismo. Giovedì Alessandro, 13enne residente in provincia di Napoli, propriamente a Gragnano, si è tolto la vita lanciandosi dal balcone. All’inizio si pensava fosse caduto sistemando l’antenna, ma poi dopo le indagini si è capito si trattasse di suicidio.

Era vittima di bullismo di sei ragazzini, cinque dei quali minorenni e uno maggiorenne. Secondo quanto riporta La stampa, c’è un’autopsia da fissare e le persone ritenute coinvolte nella storia saranno iscritte nel registro degli indagati.

Il reato ipotizzato è istigazione al suicidio: inquirenti ed investigatori ritengono che Alessandro sia stato vittima di cyberbulli e che le troppe pressioni dei suoi coetanei e non, lo abbiano indotto a togliersi la vita.

Figlio di professionisti che hanno perso il loro senso di vita.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha affermato: “Come amministrazione stiamo facendo tutti gli accertamenti con la magistratura ma soprattutto stiamo verificando siti e messaggi da cui si possano trarre notizie più concrete e aggiornate”.

