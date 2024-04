Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 9 Aprile

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 9 Aprile

André spiega ad Helene di averla baciata solo per liberarsi dall’assillante Gaby. Valentina, intanto, fa ritorno al Fürstenhof, mentre Shirin riceve un richiamo disciplinare da Robert per non essersi presentata al turno di pulizie per truccare l’attrice di Bollywood Dayita Kumari. Alexandra accetta di difendere Christof nella causa che gli ha intentato Ariane, lo accusa di lesioni personali, per averle fatto credere di avere un cancro terminale. Josie riceve una telefonata dalla commissione del Concorso.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

