Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni di Terra Amara su Zon.it.

Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 1 Dicembre

Venuto a conoscenza della deposizione di Umit che ha incastrato Demir, Fikret decide di tornare a Cukurova e confessare la verità per scagionare Demir, mentre gli uomini di Sadi gli danno la caccia. Nel frattempo, Mujgan piange per Fikret e Fekeli, da padre, la consola. Subito dopo, Fekeli scopre che Lutfiye è sparita e con l’aiuto di Mujgan capisce che è andata a cercare Fikret, così parte anche lui immediatamente per Mersin.

Hilal Altınbilek: chi è Zuleyha di Terra Amara

Hilal Altınbilek (Smirne, 11 febbraio 1991) è un’attrice e modella turca di origini croate da parte di madre e kosovare da parte di padre, nota per aver interpretato il ruolo di Züleyha Altun Yaman nella serie Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova).

Filmografia

Cinema

Çocuklar Sana Emanet, regia di Cagan Irmak (2018)

Televisione