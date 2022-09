Anticipazioni Un Altro Domani. L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui le Anticipazioni della soap di un altro domani su Zon.it.

Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi 21 Settembre

Sergio (Miguel Brocca) e Julia. a dispetto delle opinioni di tutti coloro che li circondano, continuano a coltivare i loro sentimenti cercando di non farsi notare dagli altri e nemmeno dalle loro famiglie. Non hanno bisogno di consigli non richiesti.