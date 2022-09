Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 21 Settembre

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 21 Settembre

Irene, la figlia di Anna, richiede molto impegno e gli Amato cercano di organizzarsi al meglio per accudirla. Nel frattempo, Gemma ha trovato un altro lavoro e rifiuta il suo reintegro come Venere, anche se qualcuno vuole farle cambiare idea. Matilde (Chiara Baschetti, 35 anni), invece, non si presenta all’appuntamento con Vittorio.