Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 20 Settembre

Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 20 Settembre

Marcello torna dalla Svizzera: è un uomo diverso, ma i suoi sentimenti per Ludovica non sono mai cambiati. Gemma sta cercando lavoro, mentre Roberto propone una votazione tra le Veneri per decidere se riprenderla tra loro.