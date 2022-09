C’è Posta per te, il nuovo postino è Giovanni Vescovo

Si chiama Giovanni Vescovo (qui il suo profilo Instagram che mentre scriviamo conta poco più di 4000 follower) e lo vedremo all’opera, come nuovo postino, nel corso della prossima stagione di “C’è Posta per te”, in onda su Canale 5 da gennaio del prossimo anno.

Vescovo, che ha fatto la sua prima apparizione televisiva a “Uomini e Donne” dove corteggiava la tronista Sonia Lorenzini, salirà in sella alla bicicletta d’ordinanza dei postini del people-show ideato e condotto da Maria De Filippi per recapitare ai protagonisti delle diverse storie di ogni puntata l’invito della padrona di casa a recarsi in studio.

Qui, una volta aperta l’iconica busta posta al centro dello studio, il destinatario della lettera firmata De Filippi scoprirà che c’è qualcuno che ha qualcosa di importante da dirgli: forse chiedergli scusa, forse fargli una sorpresa con l’aiuto dei tanti Vip che negli anni hanno fatto capolino nello studio di C’è Posta per te; attori come Luca Argentero, donne e uomini di sport come la bandiera della Lazio Ciro Immobile, personaggi amatissimi dai telespettatori di Canale 5 come il divo turco delle soap Can Yaman, cantanti come Emma Marrone e Alessandra Amoroso, lanciate proprio da Maria De Filippi attraverso un’altra delle sue amatissime trasmissioni: Amici.