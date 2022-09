ioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre anticipazioni di Una Vita su Zon.it.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 20 Settembre

Felpe scopre che Fausto potrebbe essere rilasciato e ha una nuova crisi. Nel frattempo, Azucena decide di dire a Guillermo che non frequenta più Angel. Fidel, invece, si presenta a casa. di Ramon per festeggiare la vendetta su Fausto, ma Palacios è turbato dai sensi di colpa e non è più convinto di avere fatto la cosa giusta.