Buon compleanno a Sofia Loren!

Sofiella cara tanti auguri di buon compleanno! La nostra attrice più famosa al mondo, Sofia Loren, ha compiuto ieri 88 anni. Ed è sempre bellissima e bravissima.

Ha vinto l’ennesimo David di Donatello proprio due anni fa per il film “Tutta la vita davanti a sé” girato da suo figlio Edoardo Ponti. Quanti film da ricordare ci sono nella sua carriera, ognuno di noi avrà il suo preferito. Anche le nuove generazioni la conoscono, perché la sua carriera è stata troppo grande e ha dato tanto prestigio all’Italia. Film internazionali con i più grandi attori Frank Sinatra, Cary Grant (si dice che lui si innamorò di lei), Clark Gable (con cui ebbe un flirt da lei stessa confermato), Jack Lemmon e tanti altri. Non c’è attore o attrice italiana e straniera con cui non abbia lavorato.

E poi Film d’autore con De Sica, Scola, Risi. Un Oscar come migliore attrice nel 1960 per il film “La ciociara” proprio di De Sica e uno alla carriera. Inoltre ha vinto cinque Golden Globe, un Leone d’oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi al Festival di Venezia, un Prix al Festival di Cannes, un Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino, ed è stata onorata con una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

Tra i film più famosi di Sofia Loren: “Una giornata particolare”, “Ieri, oggi e domani”( con la famosa scena, mai volgare, dello spogliarello), “Matrimonio all’italiana”, 3 dei 13 film girati con Marcello Mastroianni. Le prime commedie girate insieme quando erano appena ragazzi: “Peccato che sia una canaglia” e “La fortuna di essere donna”.

Nacque povera nel 1934 Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, figlia di Romilda Villani, insegnante di pianoforte, e di Riccardo Mario Claudio Scicolone, affarista nel settore immobiliare che non era sposato con sua madre e che mai lo fece, ma riconobbe la bambina. Sofia crebbe in ristrettezze economiche a Pozzuoli, per poi da grande viaggiare in tutto il mondo e calcare le scene e i tappeti rossi di tutti i grandi avvenimenti dello spettacolo degli ultimi 70 anni.

Una vita piena di gioie e di tante difficoltà nella vita privata: si innamorò di Carlo Ponti, il produttore che l’aveva lanciata, ma lui era già sposato e allora il divorzio non esisteva in Italia, lui dovette andare all’estero per poterla poi sposare per procura, ma fu comunque accusato di bigamia; anche i figli tardavano ad arrivare ma finalmente nel 1968 nacque Carlo Jr. e nel 1973 Edoardo.

Per festeggiare il grande l’avvenimento Rai1 stasera alle 21:30 trasmetterà un documentario dedicato a lei: Sophia! realizzato dal critico e regista cinematografico Marco Spagnoli. Da non perdere, per Sofiella questo e altro.