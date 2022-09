Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 15 Settembre

Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 15 Settembre

Veronica pensa che Ezio non avrebbe dovuto riportare Gemma a casa, ma lui ritiene che la ragazza meriti una seconda possibilità. Stefania spera che la madre possa ottenere un permesso per uscire dal carcere e presenziare alla sua festa di fidanzamento. A Milano arriva la piccola Irene, figlia di Anna, e gli

Amato si organizzano per accoglierla al meglio. Al Paradiso, tra lo stupore generale, Adelaide annuncia le dimissioni di Flora e si dice intenzionata a cercare una nuova stilista.