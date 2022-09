Ucraina, incidente in auto per Zelensky: “Niente di grave”

Nel giorno in cui il conflitto tra Russia e Ucraina tocca quota 204, il Presidente Zelensky resta coinvolto in un incidente in auto che, per fortuna, non ha conseguenze gravi. Solo qualche ferita, come confermato dal portavoce presidenziale.

Il presidente ucraino era di ritorno a Kiev da Izium, nella regione di Kharkiv, teatro della recente controffensiva dell’esercito ucraino, quando un’auto civile ha investito il convoglio del presidente alle porte di Kiev. Il conducente dell’auto avrebbe ricevuto assistenza medica dalla scorta di Zelensky. Lo riporta Tgcom24.

Nel frattempo c’è grande attesa per l’incontro in Uzbekistan tra Vladimir Putin e il Presidente Cinese Xi Jinping. Dall’invasione russa dello scorso 24 Febbraio, si tratta del primo incontro tra i due e in tutto il mondo cresce la curiosità per l’esito di questo meeting.

Sul fronte della guerra, le ultime notizie parlano di missili sulla diga della città natale di Zelensky, Kryvyi Rih. Questo ha portato all’evacuazione dei cittadini dopo l’inondazione del paese da parte del fiume Inhulets. I vertici ucraini hanno condannato quest’ultima offensiva russa definendola come “ennesimo atto terroristico“.