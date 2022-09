Salario Minimo, ok dal Parlamento Europeo: l’iter prosegue in Consiglio

Il Parlamento Europeo ha approvato la nuova legge sul “Salario Minimo”. Il testo passa ora al vaglio del Consiglio e in caso di ulteriore semaforo verde i Paesi dell’Unione Europea avranno due anni per adottare la propria normativa alla nuova legge.

Come riporta Tgcom24, il testo è stato approvato con 505 voti favorevoli, 92 contrari e 44 astensioni. La nuova direttiva si applicherà a tutti i lavoratori dell’UE con un contratto o un rapporto di lavoro. Stando ai dati diffusi ogni anno nei rapporti dell’UE, i salari minimi più alti sono accordati in Lussemburgo, Irlanda e Germania; quelli più bassi in Bulgaria, Lettonia ed Estonia.

Le norme approvate a Bruxelles hanno l’obiettivo di spostare l’asticella verso l’alto e sono previsti continui controlli per il rispetto della legge. Per quanto riguarda l’Italia, essendo il nostro un Paese con salario protetto da contratti collettivo, non ci saranno obblighi a introdurre questa norma ma semplicemente una verifica del raggiungimento della soglia dell’80 per cento.