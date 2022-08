L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui le Anticipazioni della soap di un altro domani su Zon.it.

Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi 8 Agosto

Dopo l’aggressione subita da Carmen. Francisco decide che debba essere quardata a vista 24 ore su 24, e

affida a Kiros l’incarico. Julia è insofferente nei confronti di Diana e chiede aiuto a Sergio. Cloe

si rende conto che lei e Ribero non sono fatti per stare insieme: sognano cose diverse per il futuro. Cosi si confida con Maria…