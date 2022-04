Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata di oggi 19 Aprile

Scopriamo insieme le anticipazioni di Un Posto al Sole, le soap targata Rai 3 in onda tutti i giorni alle 20:45.

Chiara trova un’alleata preziosa in Marina, che la prende sotto la sua ala protettiva e, oltre a intercedere in suo favore con Ferri, prova a indurla a prendersi cura di sé stessa. Spinta dalla madre, Angela cerca di accorciare le distanze con Franco, ma la partenza per la Sicilia è dietro l’angolo, e l’impresa sembra tutt’altro che facile. Raffaele deve riflettere sulla sua relazione con Ornella e su quello che Elvira rappresenta per lui.