Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa accadrà oggi, 19 aprile

Dopo la pausa delle feste pasquali ritorna l’appuntamento settimanale di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.50. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni del dating show condotto da Maria De Filippi.

Oggi si darà molto spazio al trono over, con Riccardo al centro della scena. Il cavaliere dovrà fare i conti con Gloria: la dama infatti potrebbe decidere di chiudere la frequentazione con lui, dopo aver scoperto il suo gioco su due tavoli diversi, uscendo anche con Mariagrazia.

Biagio intanto è uscito con Katia, ma l’appuntamento non è stato dei migliori. A quanto pare tra i due non sarebbe scoppiata la scintilla, da far sì che continuino a frequentarsi. Un altro cavaliere, Bruno, è uscito di nuovo con Vincenza. Infine c’è anche una nuova conoscenza per Gemma, che nella scorsa puntata ha ballato con Giacomo.

Ora spazio anche alla versione classica del programma. Nella anticipazioni Uomini e Donne, Veronica è uscita con due ragazzi diversi, Matteo e Andrea. Il primo ha utilizzato l’espediente della serenata (si spera con intento ironico) ed ha provato a baciarla, ma la tronista si è tirata indietro, apprezzando comunque il gesto romantico.

Con Andrea invece le cose sono andate leggermente meglio: nessun bacio ma feeling più evidente. L’esterna è stata infatti apprezzata da molti in studio.

Vi è poi stata l’esterna tra Luca e Aurora: tra i due è scattato un bacio, dopo un bagno in piscina da vestiti.