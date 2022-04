Bullismo e Cyberbullismo: l’incontro al “Concetto Marchesi” di Mascalucia. Tutti i dettagli: presenti gli esperti di Associazione Cammino

BULLISMO E CYBERBULLISMO: L’INCONTRO AL “CONCETTO MARCHESI” DI MASCALUCIA- Carolina Picchio aveva soltanto 14 anni quando i bulli pubblicarono un suo video, che divenne così virale da spingerla ad uccidersi. Proprio in suo onore, secondo quanto riportano anche i colleghi di “newsicilia.it”, è dedicata la prima legge italiana contro il cyberbullismo, in vigore dal giugno 2017 (71/2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

Nel corso di un incontro al cinema Concetto Marchesi di Mascalucia, a parlare di bullismo e cyberbullismo, sono stati gli esperti dell’Associazione Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni. In particolare, si è dibattuto della normativa sul reato di bullismo, della responsabilità civile dei genitori, della relazionalità genitori-figli, della responsabilità dei docenti e del Dirigente Scolastico. Ecco le parole della professoressa Lucia Maria Sciuto: “È fondamentale comprendere che, come ha scritto la povera Carolina Picchio, le parole fanno male più delle botte e ciò che è accaduto a lei non deve più accadere a nessuno“. Iniziativa importante, volta a sensibilizzare tutti sui fenomeni del bullismo e del cyberbyllismo.

