Anticipazioni Amici serale, chi rischia? La data di registrazione

Anticipazioni Amici 2021. E’ confermato come sempre per sabato 23 aprile la sesta puntata del serale che andrà in onda sempre su Canale 5. Ci avviciniamo spediti sempre alla fatidica data della finalissima di questa edizione. Naturalmente come di consueto cercheremo di darvi le anticipazioni, i rumours e le sensazioni che si vivono all’interno del programma e tra i concorrenti ancora in gara.

Come ben sapete la puntata del serale di Amici 2021 non è in diretta, ma viene registrata pochi giorni prima. La data di registrazione, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere giovedi 21 aprile.

Ma entriamo nello specifico: chi tra i concorrenti rimasti è a rischio eliminazione? Beh sicuramente Nunzio si è ritrovato per ben due volte allo spareggio finale. Il ragazzo sta facendo veramente di tutto per rimanere in trasmissione. I dissidi con la Prof. Celentano continuano e il suo nome è sempre in ballo. Potrebbe questa volta non riuscire a salvarsi?

Tra i papabili all’eliminazione ritroviamo anche Albe. Un altro dei concorrenti che si è ritrovato spesso e volentieri ad un passo dall’eliminazione.

Non ci resta che attendere il sesto appuntamento tra emozioni, aspettative e grande voglia di rivalsa dei concorrenti in gara. Nel frattempo la produzione gongola. I telespettatori che seguono il programma sono sempre di più e la messa in onda di sabato scorso ha toccato picchi del 35% di share.