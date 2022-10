Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata di oggi, 17 ottobre

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 17 ottobre

Marina (Nina Soldano) si rende conto di essere precipitata in un baratro e non sa come uscirne. Intanto, Manuela aiuta Jimmy con un problema di cuore e si avvicina ancora di più a Niko. Intanto, Guido e Mariella organizzano un “appuntamento al buio” per Sasà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nina Soldano- Filmografia

Cinema

La notte degli squali, regia di Tonino Ricci (1988)

Delitti e profumi, regia di Vittorio De Sisti (1988)

La più bella del reame, regia di Cesare Ferrario (1989)

Paprika, regia di Tinto Brass (1991)

Fatalità, regia di Ninì Grassia (1992)

Bonus Malus, regia di Vito Zagarrio (1993)

Berlin ’39, regia di Sergio Sollima (1994)

Io e il re, regia di Lucio Gaudino (1995)

Fatal Frames – Fotogrammi mortali, regia di Al Festa (1996)

Ponte Milvio, regia di Roberto Meddi (2000)

Vorrei averti qui, regia di Angelo Antonucci (2011)

Televisione