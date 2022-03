Anticipazioni Un Posto al Sole, la puntata di oggi 3 marzo

Anticipazioni Un Posto al Sole Bianca, saputo che Micaela vuole portare Jimmy a Berlino, inizia a far fatica a mantenere il segreto del cugino.

Intanto Susanna e Manuela si trovano finalmente l’una di fronte all’altra e tra le due sembra scattare subito una certa antipatia. Intanto, mentre Chiara e Lara scoprono una certa affinità sul lavoro,

Nunzio si decide sempre di più ad affrontare Ludovico. Renato, invece, riceverà un regalo che sembra metterlo in difficoltà.

Non ci resta che aspettare la puntata di oggi come sempre in diretta alle 20 e 45 su Rai 3.