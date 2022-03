Amici 2021: daily del 3 marzo 2022

Ogni pomeriggio alle 16:10 su Canale 5, come di consueto, va in onda Amici. Il programma mira alla formazione di cantanti e ballerini. Lo show si struttura come una vera e propria scuola e durante le puntate è possibile riflettere su ogni singolo stato d’animo degli insegnanti e degli allievi. Interessante è notare il modo in cui il loro rapporto si consolida e si costruisce nel tempo. È doveroso ricordare che domenica prossima, invece, avremo modo di guardare l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 2021 e poi si passerà direttamente al serale, che dovrebbe iniziare il 19 marzo 2022.

Cosa è successo durante la puntata di oggi? Christian vuole abbandonare la scuola

Dopo la telefonata con i genitori Christian ha deciso di riprendere le lezioni ma, nel mentre, scoppia in un pianto liberatorio, affermando:

“Non ha più senso restare qui, nella casa. Non mi sento più bene, almeno prima mi sentivo bene. Non ci riesco proprio[…].Ora mangio e poi vado via, è una cosa che non riesco a risolvere. Da vari giorni non riesco a ballare, non ho più voglia di ballare. Le critiche pesanti, tutto un insieme di cose. Ho perso la voglia di ballare. Mi chiedo perché ballo e perché sono qui”.

Christian ha deciso di abbandonare la scuola. Interviene Raimondo Todaro in collegamento telefonico e gli chiede spiegazioni in merito. Gli riserva, inoltre, parole di incoraggiamento e di conforto: “Crì, come stai? Che succede? Ti posso dire quello che penso io? Io, ti dico la verità, capisco tutto però ti dico in maniera onesta: sei nella scuola più importante d’Italia, tutti vorrebbero essere al posto tuo, fai la cosa che ti piace di più al mondo, hai la possibilità di far vedere a tutta Italia quanto sei bravo, vi divertite[…] Ti voglio bene, non voglio costringerti a rimanere, ad andare perché non rientra nel mio modo di fare. Io ti voglio solo far ragionare perché non vorrei mai che un giorno tu ti pentissi. Pensi di essere uno che ha le palle? […] Le persone hanno criticato tutti, qui tutti hanno ricevuto delle critiche[…] Secondo te io in 25 anni di carriera non ho mai ricevuto delle critiche e non le ricevo tuttora? Non puoi stare male per queste cose qui. Funziona così nella vita. […] Ti facevo più forte[…]Io penso ci sia dell’altro, la tua reazione è eccessiva”.

Il giovane ha lavorato e si è allenato per ben tre anni per entrare ad Amici ma lo sconforto lo divora dall’interno, non si sente più a suo agio e sta male emotivamente. Le critiche lo hanno lacerato e gli hanno abbassato l’autostima.

Amici 2021: i momenti emozionanti di John Erik

Nel frattempo John Erik (25 anni) è stato convocato nella scuola e legge ad alta voce la lettera del padre:

“Continua a sognare, sei bravissimo. Non ti dimenticare di ringraziare Dio per tutte le cose belle e anche le persone e chi sta sempre vicino a te. Stai sempre umile, buono ed educato. Ti voglio tanto bene. Papà”.

Trova poi dei regali: un pigiamino, dei regali per LDA (dei cioccolatini) e una collana. Il ragazzo legge, poi, anche la lettera della sorella:

“…Volevo dirti che ti voglio tanto bene e che sono super felice per te. Io so del tuo dolore riguardo alla separazione dei nostri genitori. Ogni volta, quando mi guardo le puntate e ne parli, mi si spezza il cuore e piango. E mi dispiace tanto di non essere stata lì con te in quei momenti. Mi dispiace tanto che ti sei sentito così e in tutto quel casino ti sei aggrappato al ballare perché era ed è il tuo modo di sfogarti. Andiamo avanti, io ti voglio tanto bene. Sempre”.

…e della mamma:

“Amore di mamma, ti voglio tanto tanto bene. Mi manchi tantissimo anche se non ci vediamo sempre. Guardo sempre ogni daytime e ogni domenica. Sei bellissimo, sono fiera di te e voglio urlare al mondo che sei mio. Ti voglio tanto tanto bene, amore di mamma”.

Abbiamo assistito, inoltre, anche ad un commovente collegamento telefonico con la donna che l’ha messo al mondo.

Amici 2021: Calma chiede di parlare da solo con Rudy mentre Alice partecipa alla lezione speciale

Inoltre Rudy rimprovera Calma per essersi gestito in modo eccessivamente autonomo invece di seguire le loro direttive mentre Alice (20 anni) partecipa alla lezione speciale Marlù.