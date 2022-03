“La Rivoluzione”: il nuovo album di Enrico Ruggeri, in uscita il 18 marzo

Il 18 marzo esce l’atteso album “La Rivoluzione” (Anyway Music) di Enrico Ruggeri. Undici brani per un disco sul quale il cantautore ha lavorato per due anni, che si preannuncia una riflessione sulla sua generazione, che ha affrontato anni di grandi cambiamenti sociali e culturali, uscendone con un’anima gonfia di ricchezze e di grandi delusioni, con racconti e suggestioni esaltati dall’inconfondibile timbro vocale di Enrico e dalla cura del suono in fase di registrazione.

L’album è disponibile in pre-order con già due nuovi brani da ascoltare! Il singolo attualmente in radio “La Rivoluzione”, manifesto di una generazione che ha combattuto ma che non ha mai vinto veramente, e l’instant gratification “Parte di me” una ballata ricca di pathos unica nel suo genere, che Enrico ha voluto svelare subito ai fan e che è accompagnata da un video che uscirà venerdì 4 marzo.

Il video è stato girato da Milkit Film Studio, utilizzando anche lo splendido spazio all’interno del Santuario di S. Maria dei Miracoli presso la Basilica di San Celso di Milano, in occasione della personale “Portraits” di Francesco Diluca.

Tutti i brani dell’album sono di Enrico Ruggeri, con la collaborazione di Andrea Mirò in “Gladiatore” e di Massimo Bigi in “La Rivoluzione”, “Non sparate sul cantante”, “Parte di me” e “Glam bang”.

Tracklist “La Rivoluzione”:

1. Magna Charta

2. La Rivoluzione

3. La fine del mondo

4. Non sparate sul cantante

5. Parte di me

6. Che ne sarà di noi FEAT. FRANCESCO BIANCONI

7. Alessandro

8. Gladiatore

9. Vittime e colpevoli

10. Glam bang FEAT. SILVIO CAPECCIA

11. La mia libertà

Tornerà in concerto da aprile con “La rivoluzione – il tour”. Queste le prime date:

2 aprile al Teatro San Domenico di CREMA

9 aprile al Teatro Nazionale di MILANO

21 aprile al Teatro Ambasciatori di CATANIA

26 aprile al Teatro Olimpico di ROMA

30 aprile al Teatro Cavallino Bianco di GALATINA (Lecce)

I biglietti saranno disponibili sul circuito Ticketone.