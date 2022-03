Lupin, furto da oltre 300mila dollari sul set della serie tv Netflix

Lupin è rimasto in mutande. No, non siamo impazziti ma è quello che è realmente successo sul set della famosissima serie Netflix. Stando a quanto riportato da France-Presse, il disdicevole episodio sarebbe avvenuto lo scorso 25 febbraio quando alcuni malviventi hanno fatto irruzione sul set della serie tv e si sono impossessati di attrezzature per un valore di circa 300mila dollari, prima di scappare in pieno stile Lupin. Senza lasciare traccia.

Lupin, le indiscrezioni sul furto

Dopo il successo planetario riscontrato dalla serie del leggendario ladro interpretato da Omar Sy, nessuno si sarebbe aspettato che proprio questa produzione sarebbe stato oggetto di un furto di queste proporzioni. Le riprese della Parte 3, iniziate a novembre 2021 hanno subito una brusca frenata. “C’è stato un incidente il 25 febbraio mentre giravamo la prossima stagione di Lupin. Il cast e la troupe stanno bene e non ci sono stati feriti“, ha dichiarato un portavoce di Netflix alla stampa francese. La troupe, che si trovava a pochi chilometri da Parigi a Nanterre, lo scorso 25 febbraio hanno assistito inerti ad una visita indesiderata.

Stando a quanto riferito dalla polizia, venti malviventi con il volto coperto hanno fatto irruzione su set sparando alcuni fuochi d’artificio con un mortaio causando il panico tra i presenti. Nella confusione generale, i ladri sono riusciti a portarsi via un bottino che tra oggetti preziosi e attrezzature ammonterebbe a 333mila dollari. Dopo tre giorni per smaltire la brutta esperienza, le riprese della serie sono ripartite il 28 febbraio e continuano tutt’ora.