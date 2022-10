Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre anticipazioni di Una Vita su Zon.it.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 4 Ottobre

Aurelio chiede a Rodrigo di aiutare i chimici a realizzare il gas; in cambio, lui farà fuori

David, di modo che non sia più di ostacolo tra lui e Valeria. In seguito, ricatta Ramón dicendogli che è a conoscenza della sua attività con Fidel e che se non uccideranno David, rivelerà tutto alla stampa. Nel frattempo, Felipe chiede a Dori spiegazioni, ma lei non riesce a dirgli la verità.