Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 4 Ottobre

pazioni: gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 4 Ottobre

Matide ottiene da Adelaide la libertà di gestire il suo ruolo al Paradiso come meglio crede,

a patto che si impegni a distruggere l’odiata Flora. Gemma chiede aiuto a Stefania per far sì che Ezio non si dimentichi dell’anniversario con Veronica. Dopo l’infortunio, Trene propone Elvira a Salvo una sostituta.