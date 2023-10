Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 19 ottobre 2023

di Annamaria Postiglione

Nuove Anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi 19 ottobre 2023. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori.

Nella puntata di ieri abbiamo visto Cristian alle prese con le sue due corteggiatrici. Le ragazze infatti, iniziano a sopportare poco l’una la presenza dell’altra. Questo, mette in difficoltà il tronista che si trova bene con entrambe e vorrebbe continuare in tranquillità il suo trono e la conoscenza con le due.

Nel trono over, Gemma ha cercato di riallacciare i rapporti con Maurizio poichè sperava di ricominciare la loro conoscenza ma il cavaliere questa volta è stato categorico: se la dama prova dei sentimenti, lui no e non vuole riprendere il discorso. Gemma ovviamente, non è rimasta contenta da questa scelta e si è lasciata andare ad un lungo sfogo.

Anticipazioni Uomini e Donne

Nella puntata di oggi ancora protagonista la Galgani e la sua travagliata storia con Maurizio ma, al centro studio anche Alessio e Claudia. I due, dopo qualche uscita, avevano interrotto la conoscenza per colpa del cavaliere prima e della dama poi. Oggi, avremo un nuovo avvicinamento tra i due che porterà scompiglio in studio.

Per il trono classico invece, dovremmo vedere come proseguono le conoscenze di Brando.