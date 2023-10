Baronissi, Erasmus: pubblicato il bando per 14 tirocini

di Antonio Jr. Orrico

Al via il bando Erasmus destinato a 14 neo diplomati, che vede Baronissi Comune capofila promuove nell’ambito del Programma Erasmus+ KA121 – PROCODE 5, progetto di mobilità internazionale che prevede l’erogazione di borse di studio, per la realizzazione di tirocini ed esperienze di formazione on the job, ciascuno della durata di sei mesi, presso aziende ed enti in paesi europei (Malta, Spagna). Il bando è destinato ai diplomandi e ai qualificandi dell’anno 2023/2024 e ai “disoccupati” che hanno concluso, a partire da ottobre 2023 e almeno entro un mese prima della data di inizio training prevista dal bando, un corso di formazione professionale continua.

I tirocini offerti riguardano prioritariamente i seguenti settori: informatica, elettronica e elettrotecnica, trasporti e logistica e meccanica e meccatronica, e, a seguire, i settori: agraria, agroalimentare e agroindustria; settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità; sociale e socio-sanitario; chimico; costruzione, ambiente e territorio; turismo e ristorazione; moda e produzioni tessili; comunicazione e new media. A ciascun partecipante di Baronissi sarà erogato un pocket money, come “contributo” per le spese. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro il 25 febbraio 2024.