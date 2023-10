Salerno, De Luca: “C’è bisogno di turismo d’élite”

di Antonio Jr. Orrico

L’obiettivo è preciso, e soprattutto e ben fissato nella mente di chi lo ha proposto per la prima volta. Vincenzo De Luca torna a parlare di Salerno. Nel corso dell’incontro che il presidente della Regione Campania ha avuto con gli studenti del Liceo classico “Torquato Tasso” di Salerno, ha lanciato un messaggio ben assestato nei confronti della sua città, che lo ha visto sindaco per lungo tempo, e lancia soprattutto un auspicio per il futuro. Si torna a parlare di turismo.

“Quando ero sindaco lanciai una campagna dal titolo Cafoneria zero. Siamo arrivati al punto che se non abbiamo gli altoparlanti con la musica a tutto volume…bestie, cafoni. Questo non attira il turismo, lo allontana. Imbecilli. Ma non c’è in nessuna città italiana il casino che abbiamo qui la notte, ogni locale che apre mette gli amplificatori. Bestie, toglieteli. Noi abbiamo bisogno di un turismo civile, garbato, elegante altrimenti avremo il peggio del turismo, i cafoni e non il turismo d’èlite che dobbiamo avere.” ha dichiarato De Luca, agguerrito per quanto riguarda la sua Salerno.

Il presidente della Regione Campania ha poi proseguito così: “La città turistica è cresciuta, devono crescere i comportamenti civili. Mi capita di vedere i tavolini sui marciapiedi: ma santo Dio è di due metri, come puoi pensare di mettere tavolini e sedie, non è possibile. Occorre un livello di civiltà che dobbiamo recuperare, Salerno deve essere una città elegante, civile, cafoneria zero altrimenti non andremo lontano.”