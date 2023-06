di Rita Milione

La Giunta della Regione Campania, al termine degli incontri con le associazioni di categoria, ha comunicato chi quest’anno – come riporta Salerno Today – i saldi estivi partiranno giovedì 6 luglio 2023 per la durata non superiore a 60 giorni. La decisione, fa sapere Palazzo Santa Lucia, è stata condivisa con le associazioni di categoria.